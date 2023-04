Concorso Comune di Santa Marinella: 4 Agenti Polizia Locale (Di sabato 8 aprile 2023) Il Comune di Santa Marinella ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 4 Agenti di Polizia Locale, Istruttore di Vigilanza, da assegnare all’area istruttori. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Santa Marinella: Concorso per 4 Agenti di Polizia Locale Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e modo, buone doti organizzative e comunicative, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente di Polizia ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 8 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 4di, Istruttore di Vigilanza, da assegnare all’area istruttori. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4diPer partecipare al Bando diserve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e modo, buone doti organizzative e comunicative, familiarità con il territorio e nessuna pendenza penale. L’Agente di...

