Concorso Comune di Milano: Bando per 9 Bibliotecari (Di sabato 8 aprile 2023) Il Comune di Milano ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 9 Collaboratori dei Servizi Bibliotecari Culturali, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 2 Posti ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. Comune di Milano: Concorso per 9 Bibliotecari Il Comune di Milano, in Lombardia, cerca 9 Figure Professionali da assegnare al settore Cultura e Biblioteche, con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Se sei di Milano o dintorni, non lasciarti sfuggire questa occasione, la città é una delle più importanti d’Italia, con un’ottima affluenza turistica per tutto l’anno, l’ambito molto ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 8 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 9 Collaboratori dei ServiziCulturali, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilriserva 2 Posti ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.diper 9Ildi, in Lombardia, cerca 9 Figure Professionali da assegnare al settore Cultura e Biblioteche, con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Se sei dio dintorni, non lasciarti sfuggire questa occasione, la città é una delle più importanti d’Italia, con un’ottima affluenza turistica per tutto l’anno, l’ambito molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gb13Giovanna : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - Ranieromel : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - silvano73068906 : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - lvoir : RT @Siciliano741: L'Italia è quel paese in cui se hai una condanna non puoi fare un concorso neppure pr netturbino,ma,se patteggi, puoi can… - lavorofacile : Comune di Milano: concorso per 9 addetti ai servizi bibliotecari/culturali: -