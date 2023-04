Concorso Comune di Biandronno: 1 Direttore Amministrativo (Di sabato 8 aprile 2023) Il Comune di Biandronno ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Biandronno: Concorso per 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Un Comune situato in Lombardia, vicino a Varese, vuole assumere 1 Direttore Amministrativo per far fronte alle necessità di organico dell’Ente. Per partecipare la Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, abilità di problem solving, buone doti organizzative, comunicative e relazionali, conoscenza delle norme che regolano il ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 8 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1 Istruttore DirettivoUnsituato in Lombardia, vicino a Varese, vuole assumere 1per far fronte alle necessità di organico dell’Ente. Per partecipare la Bando diserve laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, abilità di problem solving, buone doti organizzative, comunicative e relazionali, conoscenza delle norme che regolano il ...

