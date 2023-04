Concessioni, l’Italia alla sfida del cambio di passo. L’opinione di Zucconi (FdI) (Di sabato 8 aprile 2023) Su alcuni dei settori cardine per la nostra nazione abbiamo bisogno di innestare un cambio di marcia, valorizzando molti di quelli che sono nostri punti di forza. Ciò che viviamo e vediamo oggi in alcune filiere produttive, è quanto rimane di una situazione di emergenza lasciataci in eredità, per lo più, dai precedenti governi: le Concessioni balneari, idroelettriche e geotermiche sono a scadenza imminente con inevitabili ripercussioni per l’Italia. Vista la centralità di questi settori e dei loro indotti da un punto di vista economico, lavorativo ed energetico, occorre un veloce cambio di marcia. Pensiamo, per esempio, all’idroelettrico, un settore le cui Concessioni andranno in scadenza nel 2024 per il 17% del loro totale. Parliamo della fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia ... Leggi su formiche (Di sabato 8 aprile 2023) Su alcuni dei settori cardine per la nostra nazione abbiamo bisogno di innestare undi marcia, valorizzando molti di quelli che sono nostri punti di forza. Ciò che viviamo e vediamo oggi in alcune filiere produttive, è quanto rimane di una situazione di emergenza lasciataci in eredità, per lo più, dai precedenti governi: lebalneari, idroelettriche e geotermiche sono a scadenza imminente con inevitabili ripercussioni per. Vista la centralità di questi settori e dei loro indotti da un punto di vista economico, lavorativo ed energetico, occorre un velocedi marcia. Pensiamo, per esempio, all’idroelettrico, un settore le cuiandranno in scadenza nel 2024 per il 17% del loro totale. Parliamo della fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aver_celo : @genderedform @ultimora_pol Che a loro si devono delle concessioni (uguale sarebbe in Italia se il csx lo facesse -… - formichenews : #Concessioni, l’Italia alla sfida del cambio di passo. L’opinione di Zucconi (FdI) - CertiGiorni : @NikBloccato Che è esattamente quel che succede con le concessioni balneari. La verità è che siccome in Italia i c… - fifaedo2 : Sgarbi, battibecco con Formigli: «Dov'è il fascismo? Quei c... che sfilano a Predappio?» - SocciGianluca : @AlbertoFazolo Stalin fu l'unico dittatore a sedersi ai tavoli negoziali. Ottenne importati concessioni e fu l'unic… -

Pnrr, controffensiva di Meloni e Fitto. Il segnale alla Lega: se salta il Recovery chiudono i cantieri ...5 miliardi di euro destinati all'Italia - lascia margini di ... Il punto non è tanto l'erogazione da parte di Bruxelles della terza ...la Commissione Ue dove l'impasse italiana su Mes e concessioni ... Sulla concorrenza manca la ciccia: prima o poi Meloni dovrà dire cosa vuole fare ... l'annacquamento degli obblighi di gara per le concessioni delle ... Il problema è che l'adozione di una legge annuale sulla ... approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo Il foglio web a 8,00 ... Più appalti nei grandi comuni ... niente norme sulle concessioni balneari: sono... Codice appalti ... migliorare la spesa pubblica e l'accesso delle pmi Recovery, sui ... vale quasi 150 miliardi in termini di valore aggiunto L'Italia ... ...5 miliardi di euro destinati all'- lascia margini di ... Il punto non è tanto'erogazione da parte di Bruxelles della terza ...la Commissione Ue dove'impasse italiana su Mes e......'annacquamento degli obblighi di gara per ledelle ... Il problema è che'adozione di una legge annuale sulla ... approfondimenti quotidiani dall'e dal Mondo Il foglio web a 8,00 ...... niente norme sullebalneari: sono... Codice appalti ... migliorare la spesa pubblica e'accesso delle pmi Recovery, sui ... vale quasi 150 miliardi in termini di valore aggiunto... Balneari, scontro Sicilia-Bruxelles: "Concessioni valide fino al 2033" Mondo Balneare