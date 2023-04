Come sta Berlusconi? La richiesta di Silvio e gli aggiornamenti di Zangrillo (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, il presidente del Monza continua a lottare. Oggi la squadra è scesa in campo per il match della 29ª giornata del campionato di Serie A e la sfida contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 2-2. Secondo fonti ospedaliere l’ultima è stata una notte tranquilla per Silvio Berlusconi, i valori della leucemia cronica si sarebbero abbassati ma restano comunque elevati. “Berlusconi sta reagendo bene alle cura, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici”, ha detto a Rai News 24 il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada. Io l’ho trovato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 aprile 2023)è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, il presidente del Monza continua a lottare. Oggi la squadra è scesa in campo per il match della 29ª giornata del campionato di Serie A e la sfida contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 2-2. Secondo fonti ospedaliere l’ultima è stata una notte tranquilla per, i valori della leucemia cronica si sarebbero abbassati ma restano comunque elevati. “sta reagendo bene alle cura, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici”, ha detto a Rai News 24 il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada. Io l’ho trovato ...

