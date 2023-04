Come si mangia un cupcake senza sporcarsi: il video di Anne Hathaway (Di sabato 8 aprile 2023) Da qualche anno i cupcake hanno preso piede anche nella nostra cultura dolciaria: sono golosi, sono belli da vedere e soprattutto possono essere realizzati anche “a tema” per delle feste o occasioni particolari. Ma scommettiamo che finora li avete sempre mangiati normalmente, cioè addentando la parte con la crema insieme alla base. Il modo giusto di mangiarli ce lo svela Anne Hathaway nel video qui sotto. vita: svoltata pic.twitter.com/N64o9yrYLQ — teo (@sottomarca) April 8, 2023 Per mangiare il dolcetto senza sporcarvi c’è un sistema efficace: togliete il pirottino di carta che avvolge la base del dolcetto, dividete la base a metà altezza, stringendo le dita e girando la parte finale e sovrapponete la parte staccata alla crema sopra, in modo da ... Leggi su cultweb (Di sabato 8 aprile 2023) Da qualche anno ihanno preso piede anche nella nostra cultura dolciaria: sono golosi, sono belli da vedere e soprattutto possono essere realizzati anche “a tema” per delle feste o occasioni particolari. Ma scommettiamo che finora li avete sempreti normalmente, cioè addentando la parte con la crema insieme alla base. Il modo giusto dirli ce lo svelanelqui sotto. vita: svoltata pic.twitter.com/N64o9yrYLQ — teo (@sottomarca) April 8, 2023 Perre il dolcettosporcarvi c’è un sistema efficace: togliete il pirottino di carta che avvolge la base del dolcetto, dividete la base a metà altezza, stringendo le dita e girando la parte finale e sovrapponete la parte staccata alla crema sopra, in modo da ...

