"Come l'ho trovato". Gianni Letta esce dall'ospedale: la confessione sul Cav (Di sabato 8 aprile 2023) Gianni Letta, fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è andato in visita all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì per una leucemia cronica. "L'ha detto benissimo lui: 'E' dura ma non mollo, ce la farò anche questa volta'. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l'ha raggiunto", ha detto Letta ai cronisti. "L'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita se non della resurrezione è imboccata", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023), fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è andato in visita all'San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì per una leucemia cronica. "L'ha detto benissimo lui: 'E' dura ma non mollo, ce la farò anche questa volta'. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l'ha raggiunto", ha dettoai cronisti. "L'homeglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita se non della resurrezione è imboccata", ha concluso.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abeba_la : E comunque Oriana dolcinissima che per stare con lui (che la corsetta sua però ha trovato il tempo di farsela) ha p… - Dulafive : Più che altro io gli direi i meriti per aver trovato il giusto ruolo a Danilo, che terzino a 4 era uno scandalo bib… - romatorino : RT @SAntonio10273: ??????... ORRENDA FABBRICA DI BIMBI SCOPERTA IN UCRAINA DAI RUSSI(VIDEO). CRESCIUTI SOLO PER PROSTITUZIONE NEI BORDELLI PE… - andreastoolbox : Letta: 'Berlusconi mi ha detto che non molla, l'ho trovato meglio di quanto pensassi' #'Berlusconi #Letta: #mi… - florabarral : @raffybi69 @cipe4ever @elonmusk A me è capitato di uscire: x rientrare non ho più trovato la pagina dove immettere… -

Tel Aviv, auto sulla folla: ucciso un turista italiano Secondo quanto appreso, l'attentatore ha trovato la sua morte a causa della reazione delle guardie ... il cittadino italiano assassinato nell'attentato di ieri a Tel Aviv, così come al governo e a ... Scritto in mancanza di ChatGpt (in attesa della sua resurrezione) Ma siamo sempre noi: abbiamo solo trovato, come sempre facciamo, un modo più efficiente di produrre lenzuolate di testo che credevamo dovessero rimanere un patrimonio artigianale. Testi ridondanti, ... Doveva essere soppressa perché "malata", ma la cagnolina terrorizzata era stata maltrattata (VIDEO) ...portava avanti la sua passione per la caccia insieme al cane fino al momento in cui non ha trovato ... invece, il pelo era tornato rigoglioso e folto, le cicatrici coperte, così come, forse quelle del ... Secondo quanto appreso, l'attentatore hala sua morte a causa della reazione delle guardie ... il cittadino italiano assassinato nell'attentato di ieri a Tel Aviv, cosìal governo e a ...Ma siamo sempre noi: abbiamo solosempre facciamo, un modo più efficiente di produrre lenzuolate di testo che credevamo dovessero rimanere un patrimonio artigianale. Testi ridondanti, ......portava avanti la sua passione per la caccia insieme al cane fino al momento in cui non ha... invece, il pelo era tornato rigoglioso e folto, le cicatrici coperte, così, forse quelle del ... Berlusconi, Gianni Letta: "Come l'ho trovato", parole importanti Liberoquotidiano.it Berlusconi, Gianni Letta: "Come l'ho trovato", parole importanti Poco dopo le 8.30 è arrivato al San Raffaele il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. Anche oggi nessun bollettino sulle condizioni di salute del leader azzurro. Ieri le rassicurazioni… Leggi ... Poco dopo le 8.30 è arrivato al San Raffaele il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. Anche oggi nessun bollettino sulle condizioni di salute del leader azzurro. Ieri le rassicurazioni… Leggi ...