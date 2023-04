Colpo del Bologna al Gewiss | battuta l' Atalanta 2-0

Leggi su agi

(Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per un ottimo, che piazza un bel colpaccio in casa dell'. AlStadium finisce 2-0 per gli emiliani grazie al gol in avvio di ripresa di Sansone e nel finale di Orsolini: la squadra di Thiago Motta sale così a quota 43 staccando la Fiorentina e portandosi momentaneamente a -1 dalla Juventus, mentre gli uomini di Gasperini tornano a perdere lasciando per strada punti pesanti in chiave corsa alla prossima Champions League. I bergamaschi restano per ora a tre lunghezze di distanza dal quarto posto dell'Inter. Tanto equilibrio e poche emozioni nella prima parte di gara, con le due squadre che si studiano e combattono principalmente nella zona centrale del campo. La prima grande occasione del match arriva proprio allo scoccare della mezz'ora sull'asse ...