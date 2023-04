Cody Rhodes: “Lunedì vi svelerò il mio futuro” (Di sabato 8 aprile 2023) Anche l’American Nightmare può vivere degli incubi: questa settimana, Cody Rhodes, ha prima vissuto la bruciante sconfitta contro Roman Reigns a WrestleMania 39, poi ha subito un violentissimo attacco da Brock Lesnar. Nel corso degli ultimi giorni si è molto parlato del possibile inizio di una ‘strada per la redenzione’ per Rhodes, ma molti fan sono rimasti comunque delusi dall’andamento della situazione per il loro beniamino. Nonostante questo (e il violento attacco da parte di Lesnar), Cody conta di essere a Raw il prossimo Lunedì per tenere aggiornati i suoi ammiratori. Il commento Tramite il suo profilo Instagram, Rhodes ha scritto un lungo messaggio per raccontare, secondo il suo punto di vista, la settimana appena trascorsa:“Una lunga settimana. So che la scorsa ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 aprile 2023) Anche l’American Nightmare può vivere degli incubi: questa settimana,, ha prima vissuto la bruciante sconfitta contro Roman Reigns a WrestleMania 39, poi ha subito un violentissimo attacco da Brock Lesnar. Nel corso degli ultimi giorni si è molto parlato del possibile inizio di una ‘strada per la redenzione’ per, ma molti fan sono rimasti comunque delusi dall’andamento della situazione per il loro beniamino. Nonostante questo (e il violento attacco da parte di Lesnar),conta di essere a Raw il prossimoper tenere aggiornati i suoi ammiratori. Il commento Tramite il suo profilo Instagram,ha scritto un lungo messaggio per raccontare, secondo il suo punto di vista, la settimana appena trascorsa:“Una lunga settimana. So che la scorsa ...

