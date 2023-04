Codici: “Il blocco di ChatGPT è un segnale preoccupante” (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – Una posizione che non convince. È quella assunta dal Garante della Privacy su ChatGPT, che l’associazione Codici giudica in maniera negativa. Ma vediamo meglio tutto nei dettagli. “Il blocco deciso dal Garante non convince – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La tecnologia coinvolge ogni settore ma non tutela i dati Privacy Europee: attenzione a sms per elettori su social Check-face per contratti telefonia: la novità dalla Cina Chatbot come ChatGPT: una minaccia per l’intelligenza umana o una rivoluzione tecnologica? Crepet al Privacy Day Forum: “Urgente tutelare i minori dagli effetti negativi dei social” ChatGPT ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – Una posizione che non convince. È quella assunta dal Garante della Privacy su, che l’associazionegiudica in maniera negativa. Ma vediamo meglio tutto nei dettagli. “Ildeciso dal Garante non convince – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La tecnologia coinvolge ogni settore ma non tutela i dati Privacy Europee: attenzione a sms per elettori su social Check-face per contratti telefonia: la novità dalla Cina Chatbot come: una minaccia per l’intelligenza umana o una rivoluzione tecnologica? Crepet al Privacy Day Forum: “Urgente tutelare i minori dagli effetti negativi dei social”...

