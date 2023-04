Cnr | correzione genetica sindrome Icf |  asse tra ricercatori di Napoli e Israele

(Di sabato 8 aprile 2023)dell’Istituto die biofisica ‘Adriano Buzzati Traverso’ (Cnr-Igb) e dell‘Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ (Cnr-Iac) del Consiglio nazionale delle ricerche di, in collaborazione con colleghi del Centro di ricerca Technion di Haifa, in, hanno applicato una strategia innovativa per “correggere” i difetti genetici che causano lada immunodeficienza, instabilità centromerica e anomalie facciali (ICF), una rara patologia. I difetti genetici alla base di questa patologia comportano profonde alterazioni epigenetiche, in particolare della metilazione del DNA, ovvero di quel meccanismo che garantisce che i geni possano esprimersi in modo appropriato a seconda del tipo cellulare e delle fasi biologiche dell’individuo.La ...

Matarazzo (- Igb). 'Il nostro studio si è concentrato sui pazienti del primo sottotipo, tutti ... Alcune regioni genomiche sono resistenti alla '' e questo dipende dal coinvolgimento di ...Ricercatori dell'Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" (- Igb) e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (- Iac) del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con colleghi del Centro di ricerca Technion di Haifa, hanno applicato una strategia innovativa per "correggere" i difetti ......

Grazie a una collaborazione tra due Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche e il Technion di Haifa, in Israele, è stata applicata una strategia innovativa per riparare i difetti genetici che c ...