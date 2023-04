CM com – Milan | Origi è un problema da 16 milioni | San Siro fischia | ecco cosa può cambiare | Primapagina

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 09:30:00 Arrivano conferme: Il paradosso più grande per ilè stato quello di non ottenere il successo contro l’Empoli al termine di una partita da 23 conclusioni con il 70% del possesso palla a favore. La scelta di Pioli di puntare sul desiderio di riscatto dinon ha portato dividendi perché proprio l’attaccante belga è stato il protagonista in negativo con almeno due limpide occasioni da gol fallite e di una prestazione deficitaria in termini di reattività e gioco con i compagni. PESANTE E IN RITARDO- La domanda viene spontanea: che fine ha fatto quell’attaccante capace di guadagnarsi l’aggettivo di legenda da una grande ed esistente tifoseria come quella del Liverpool? L’iniziale infortunio che ne ha condizionato la preparazione dinon può bastare per comprendere l’involuzione tecnica e mentale mostrata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Oggi nel 1997 ???? Milan 1-6 Juventus - tuttosport : ?? DUE STADI DUE MISURE ?? Parliamo di: #plusvalenze, #Juventus, #Ferrari #Napoli, #Milan, #Leao, #SerieB, #Frosinone… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - Herzog31829235 : RT @LucfkK73: Era la vertigine. L'ottenebrante, irresistibile desiderio di cadere. La vertigine potremmo anche chiamarla ebbrezza della deb… - albodsq : Porca puttana, come minchia è possibile che questo sia ancora sulla panchina del Milan… -

Che ora deve ritrovarsi per non diventare un problema costosissimo per il. Maldini aveva puntato personalmente su di lui facendogli firmare un contratto lungo, con scadenza a luglio del 2026, a ...Marco Nasti, attaccante del Cosenza ma di proprietà del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marco Nasti, attaccante del Cosenza ma di proprietà del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: "Il prestito al Cosenza è un modo per far capire alquanto posso ...SPORT Campionato, Milano divisa, l'Inter sconfitta in casa per 1 a 0 dalla Fiorentina, ilstrapazza il Napoli 4 a 0, vince la Juve 1 a 0 contro il Verona. Vincono le romane: Roma 3 a 0 alla ...

Milan-Empoli 0-0, la cronaca: i rossoneri sbattono sul palo e VAR Calcio in Pillole

Un Inter da bocciatura è rimandata a giudizio nel teatro più importante del calcio europeo Lo scorso anno era la vera marcia in più di questa squadra ha dimenticato i meccanismi messi in atto dal tecn ...Milan 6 Maignan Osservatore non neutrale. 5,5 Calabria Di fatto è un’ala tornante, ma punge poco. Dal 17’ st Florenzi 6: alimenta l’assalto finale e colpisce un mezzo palo… Leggi ...