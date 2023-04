Civitanova-Verona oggi, gara-5 playoff volley: orario, programma, tv, streaming 8 aprile (Di sabato 8 aprile 2023) oggi sabato 8 aprile (ore 18.00) Civitanova e Verona si sfideranno nella decisiva gara-5 nei quarti di finale dei playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. L’appuntamento è all’Eurosuole Forum, dove i Campioni d’Italia saranno sostenuti dal proprio pubblico. La Lube si è resa protagonista di una strepitosa rimonta da 0-2 e ora cercherà un altro successo per qualificarsi alle semifinali, ma gli scaligeri proveranno a firmare un altro colpaccio in trasferta dopo quello riuscito in gara-1. LA DIRETTA LIVE DI Civitanova-Verona DI volley DALLE 18.00 Si preannuncia una sfida particolarmente avvincente, equilibrata e intensa: in palio la qualificazione alla semifinale ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)sabato 8(ore 18.00)si sfideranno nella decisiva-5 nei quarti di finale deiscudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile. L’appuntamento è all’Eurosuole Forum, dove i Campioni d’Italia saranno sostenuti dal proprio pubblico. La Lube si è resa protagonista di una strepitosa rimonta da 0-2 e ora cercherà un altro successo per qualificarsi alle semifinali, ma gli scaligeri proveranno a firmare un altro colpaccio in trasferta dopo quello riuscito in-1. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.00 Si preannuncia una sfida particolarmente avvincente, equilibrata e intensa: in palio la qualificazione alla semifinale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santone1973 : RT @VeronaVolley: ?? 5a partita Quarti Play Off Scudetto ?? Ore 18.00 ?? Eurosuole Forum ?? Cucine Lube Civitanova vs WITHU VERONA ?? Diretta… - VolleyDeity : RT @VeronaVolley: ?? 5a partita Quarti Play Off Scudetto ?? Ore 18.00 ?? Eurosuole Forum ?? Cucine Lube Civitanova vs WITHU VERONA ?? Diretta… - VeronaVolley : ?? 5a partita Quarti Play Off Scudetto ?? Ore 18.00 ?? Eurosuole Forum ?? Cucine Lube Civitanova vs WITHU VERONA ?? Di… - 15Fang : RT @Volleyball_it: Superlega: Una Pasqua da Leoni. Civitanova apre con Verona - shishooo_0304 : RT @Volleyball_it: Superlega: Una Pasqua da Leoni. Civitanova apre con Verona -