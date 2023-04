Citroën - Picasso: pittore, genio e... monovolume - FOTO GALLERY (Di sabato 8 aprile 2023) L'8 aprile del 1973 moriva Pablo Picasso, uno dei più grandi artisti di sempre. Nato in Spagna e molto legato alla Francia, Picasso non era poi così estraneo al mondo dell'auto: un celebre aneddoto, riaffiorato in seguito alla diffusione, nel 2017, della FOTO qui sotto, attribuisce al genio spagnolo una delle prime art car della storia, ossia una DS19 a cui aveva dipinto la fiancata nel 1958, in occasione della visita del giornalista messicano Manuel Mejido, presentatosi a bordo di quella stessa auto. L'omaggio nel nome. Anni dopo, la Citroën avrebbe dedicato al grande artista la sua prima monovolume compatta, la Xsara Picasso. Il successo fu tale che la Casa francese decise di ampliare la gamma di Mpv con altri modelli, anch'essi battezzati Picasso e ... Leggi su quattroruote (Di sabato 8 aprile 2023) L'8 aprile del 1973 moriva Pablo, uno dei più grandi artisti di sempre. Nato in Spagna e molto legato alla Francia,non era poi così estraneo al mondo dell'auto: un celebre aneddoto, riaffiorato in seguito alla diffusione, nel 2017, dellaqui sotto, attribuisce alspagnolo una delle prime art car della storia, ossia una DS19 a cui aveva dipinto la fiancata nel 1958, in occasione della visita del giornalista messicano Manuel Mejido, presentatosi a bordo di quella stessa auto. L'omaggio nel nome. Anni dopo, laavrebbe dedicato al grande artista la sua primacompatta, la Xsara. Il successo fu tale che la Casa francese decise di ampliare la gamma di Mpv con altri modelli, anch'essi battezzatie ...

Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo ripercorso la storia delle Citroën dedicate a Picasso, in occasione del 50° anniversario della sua morte.