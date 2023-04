“CircInWater” |  transizione digitale | fino a 60mila euro per soluzioni smart

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 aprile 2023), il progetto Water-cluster finanziato dall’UE, ha lanciato il suo primo bando con scadenza al 31 maggio 2023. Il progetto mira ad accelerare lo sviluppo e l’adozione diintelligenti dal punto di vista idrico per promuovere le transizioni digitali, verdi e resilienti degli ecosistemi industrialipei. A tal fine, il bando sostiene le PMI nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi o metodi per affrontare le sfide idriche in due ecosistemi industriali: agroalimentare e Industrie ad alta intensità energetica Possono presentare domanda singole Pmi, ma sono incoraggiati anche progetti di collaborazione tra 2-3 piccole e medie imprese. Le attività ammissibili del bando sono: sviluppo di un prototipo; convalida di tecnologie, servizi o metodologie in un ambiente rilevante; ...