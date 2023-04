Cindy Crawford, come si indossa l’abito “furbetto” che sta bene a tutte (Di sabato 8 aprile 2023) Cindy Crawford di bellezza se ne intende e i suoi look sono sempre a dir poco impeccabili. La supermodella a 57 anni non ha perso un briciolo del suo fascino e, in occasione di un evento speciale, ha sfoggiato un look che fa scuola: total white e perfetto per le tiepide giornate di primavera, l’abito “furbetto” nasconde un segreto che lo rende perfetto per tutte. Anche a 50 anni! Cindy Crawford, il look total white di primavera Guardi Cindy Crawford ed è come se il tempo si fosse fermato. Sembra ieri quando dominava le passerelle più importanti e prestigiose del mondo insieme alle iconiche Supermodelle Claudia Schiffer, Linda Evangelista e Naomi Campbell. Cindy, una bellezza che sfida l’età che avanza ... Leggi su dilei (Di sabato 8 aprile 2023)di bellezza se ne intende e i suoi look sono sempre a dir poco impeccabili. La supermodella a 57 anni non ha perso un briciolo del suo fascino e, in occasione di un evento speciale, ha sfoggiato un look che fa scuola: total white e perfetto per le tiepide giornate di primavera,” nasconde un segreto che lo rende perfetto per. Anche a 50 anni!, il look total white di primavera Guardied èse il tempo si fosse fermato. Sembra ieri quando dominava le passerelle più importanti e prestigiose del mondo insieme alle iconiche Supermodelle Claudia Schiffer, Linda Evangelista e Naomi Campbell., una bellezza che sfida l’età che avanza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ALCIDESCORRALES : RT @rfmotoki: Linda Evangelista, Cindy Crawford e Claudia Schiffer nos anos 90. - Henry0211 : @juanborrelli La siempre bella Cindy Crawford - mmorphine_ : Io volevo fare la modella (per colpa del neo tutti mi dicevano che ero come Cindy Crawford) oppure la hostess di Em… - Volkov270876 : Cindy Crawford per Vogue, 1989. Fotografo Marco Glaviano - Crystal32592578 : Stupenda -