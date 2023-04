Cina, mezzi militari accerchiano Taiwan: cosa sta succedendo (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – La Cina mette ancora una volta pressione a Taiwan, ma con un dispiegamento di mezzi militari imponente, come riporta Tgcom24. La Cina “accerchia” Taiwan Vengono definite manovre “di prontezza al combattimento” quelle che a tutti gli effetti sono “esercitazioni militari intorno allo Stretto di Taiwan, a nord e a sud dell’isola di Taiwan, e nello spazio aereo e marittimo a est dell’isola”. A parlare è lo stesso comando cinese, che in questo modo “provoca” l’ovvia reazione di Taipei, la quale denuncia le operazioni stesse in quanto “minacciano la stabilità e la sicurezza regionali”. Le attività di Pechino intorno all’arcipelago dureranno fino al 10 aprile. Sullo sfonto, il ritorno del presidente di Taiwan ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – Lamette ancora una volta pressione a, ma con un dispiegamento diimponente, come riporta Tgcom24. La“accerchia”Vengono definite manovre “di prontezza al combattimento” quelle che a tutti gli effetti sono “esercitazioniintorno allo Stretto di, a nord e a sud dell’isola di, e nello spazio aereo e marittimo a est dell’isola”. A parlare è lo stesso comando cinese, che in questo modo “provoca” l’ovvia reazione di Taipei, la quale denuncia le operazioni stesse in quanto “minacciano la stabilità e la sicurezza regionali”. Le attività di Pechino intorno all’arcipelago dureranno fino al 10 aprile. Sullo sfonto, il ritorno del presidente di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MagoMerlino77 : @sebascuffari Si è mai chiesto chi ha finanziato la 'transizione ecologica' nell'industria europea? Io penso la Cin… - il_kuzzo : Giornalisti e politici parlano, senza mezzi termini, della violenza di stato quando si tratta di Russia, Cina, Iran… - 3d_int : @giovamartinelli @StartMagNews @Chiara_Rossi3 e senza dimenticare che siamo quelli che non hanno difeso Saipem12000… - zerbato_luca : RT @LaBombetta76: @PEME971 Ricapitolando, in piena guerra fredda e corsa allo spazio i russi, che avevano tutti i mezzi e i motivi per sbug… - NormanUncle : RT @LaBombetta76: @PEME971 Ricapitolando, in piena guerra fredda e corsa allo spazio i russi, che avevano tutti i mezzi e i motivi per sbug… -