Cina | esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan

(Di sabato 8 aprile 2023) Laha dato il via a tre giorni didi. Crescono le tensioni nella regione dopo l’incontro del presidenteese Tsai Ing-wen con lo speaker della Camera USA Kevin McCarthy. Al viadelladiLaha avviato tre giorni di

La mossa in risposta all'incontre McCarthy - Tsai. La presidente taiwanese: vogliiamo rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti Laha annunciato l'avvio di tre giorni dimilitari intorno a Taiwan. Una mossa in risposta all'incontro in Florida tra la presidente taiwanese presidente di Taiwan Tsai Ing - wen e il ...AGI - Laha avviato di tre giorni dimilitari a fuoco vivo nello Stretto di Taiwan , al largo della costa della provincia orientale del Fujian , simulando l'accerchiamento totale dell'isola. ...Le reazioni Mentre l'isola costituisce uno Stato indipendente democraticamente governato, laritiene lemilitari "un modo legittimo e legale di salvaguardare la propria sovranità ...

Taiwan, Cina inizia esercitazioni militari: "Avvertimento a separatisti" Adnkronos

