Ciclismo | canadese Jackson vince la Parigi-Roubaix femminile | seconda l' azzurra Ragusa

(Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. - (Adnkronos) - Alisonla terza edizione della-Roubauix. La 34ennedel team EF coglie l'ottavo successo in carriera, decisamente il più importante, imponendosi in uno sprint ristretto davanti all'Katiae alla belga Marthe Truyen. Nona Chiara Consonni. Elisa Longo Borghini invece arriva al velodromo dial ventesimo posto, dopo una caduta che condiziona la sua corsa.

La 34enne Alison Jackson, del team EF, ha vinto la terza edizione della Parigi - Roubauix donne (ottavo successo in carriera, decisamente il più importante), imponendosi nello sprint che un gruppetto

Nella terza edizione dell’Inferno del Nord al femminile si impone a sorpresa, in una volata ristretta, la canadese della Ef. Longo Borghini caduta ...PARIGI-ROUBAIX - Niente bis per Elisa Longo Borghini che finisce a terra a 37 km dall'arrivo, buttando giù le altre big. Ecco che la fuga riesce ad arrivare ...