CIAO MASCHIO | ADRIANO PANATTA | ‘’BERRETTINI HA AVUTO RAGAZZE ANCHE PIÙ BELLE DI QUELLA ATTUALE’’

(Di sabato 8 aprile 2023) Ospite di Nunzia De Girolamo l’ex campione di tennis si è lasciato andare ad una riflessione su Matteo Berrettini e sulla sua relazione amorosa (è fidanzato con la showgirl e conduttrice tv Melissa Satta, ndr)sarà tra gli ospiti di, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda stasera in seconda serata su Rai1. ‘’E se tu dovessi dare un consiglio a Berrettini, cosa gli diresti?’’ ha chiesto la De Girolamo a. ‘’Vivere tutto intensamente fino alla fine. Lui è un ragazzo fortissimo, educato, che gioca bene e guadagnatanti soldi. Adesso – ha incalzato l’ex numero uno del tennis – hauna bella ragazza, ma le ha avuteprima e forse eranomeglio’’. Lui deve sapere – ha ...

Ciao Maschio su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata dell’8 Aprile SuperGuidaTV

Andrea Di Maria ospite questa sera del programma “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo e in onda su Rai 1 in seconda serata. Il format si propone di esaminare da vicino gli uomini ed ha lo sc ...Chi sono gli ospiti di Ciao maschio su Rai 1 che andrà in onda su Rai 1 sabato 8 aprile 2023. Ecco tutte le informazioni.