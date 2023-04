Ciao Darwin, Sonia Bruganelli: cosa cambierà nella prossima edizione (Di sabato 8 aprile 2023) In autunno tornerà Ciao Darwin, il programma di punta di Paolo Bonolis, con la sua nona edizione. Un’edizione che vedrà scendere in campo anche Giulia Salemi come capitana di una delle squadre, come rivelato da Sonia Bruganelli. Intervistata da SuperGuidaTv, Sonia Bruganelli in merito a Ciao Darwin ha aggiunto: “Sarebbe una follia pensare di cambiare il format. Ciao Darwin è un programma che continua ancora oggi ad essere moderno e al passo con i tempi. Probabilmente ci saranno delle novità dal punto di vista della grafica. Saranno diverse le Madri Natura anche perché la bellezza è mutata nel tempo e non può essere uguale a quella di 20 anni fa. Le squadre interpreteranno quelle che ... Leggi su biccy (Di sabato 8 aprile 2023) In autunno tornerà, il programma di punta di Paolo Bonolis, con la sua nona. Un’che vedrà scendere in campo anche Giulia Salemi come capitana di una delle squadre, come rivelato da. Intervistata da SuperGuidaTv,in merito aha aggiunto: “Sarebbe una follia pensare di cambiare il format.è un programma che continua ancora oggi ad essere moderno e al passo con i tempi. Probabilmente ci saranno delle novità dal punto di vista della grafica. Saranno diverse le Madri Natura anche perché la bellezza è mutata nel tempo e non può essere uguale a quella di 20 anni fa. Le squadre interpreteranno quelle che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Paolo Bonolis riporta il suo Ciao Darwin su Canale 5 nell'ultima puntata di stagione di Felicissima Sera - All incl… - BITCHYFit : Ciao Darwin, Sonia Bruganelli: cosa cambierà nella prossima edizione - BITCHYFit : Ciao Darwin, svelate le nuove categorie in gara e la novità nel pubblico: “Gli arcobaleno” - robertopontillo : RT @tvstellare: La sigla di Ciao Darwin #FelicissimaSera - yosoyelfanal : Sonia Bruganelli su #CiaoDarwin Il format non cambierà perché Ciao Darwin resta sempre al passo coi tempi.Saranno… -