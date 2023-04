(Di sabato 8 aprile 2023) Non sarebbe rimasta incagliata nell’ideologia, non avrebbe tenuto busti sulla scrivania, non avrebbe fatto battaglie di retroguardia. Si sarebbe concentrata sul Pnrr, avrebbe gestito la crisi che ci angoscia. A dieci anni dalla sua morte, ricordo che la Lady di Ferro non ha dovuto riscrivere la storia, impegnata com’era a farla

Ci vorrebbe una Thatcher L'HuffPost

