Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero passata? «Pace armata e a distanza»: cosa sta succedendo

Tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato il sereno. O almeno così sembra, da quando il rapper ha spiegato i motivi della sua assenza prolungata dai social – legati questioni di salute – e la moglie ha chiarito che tra i due non c'è mai stata alcuna crisi. Eppure, stando a una ricostruzione fatta dal settimanale Oggi, ci sarebbero alcuni dettagli tali da far pensare che tra i Ferragnez la Pace sia «armata e a distanza».

La distanza

A giudicare dai contenuti pubblicati sui social – dei quali sono maestri indiscussi – la crisi sembra essere ormai lontana. Sono tornate le foto insieme, i ritratti di famiglia e le storie con reciproci tag. Eppure, a guardare più attentamente – sottolinea Oggi – è facile notare che sono sempre meno le ...

