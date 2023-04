Chiambretti vince la causa contro la ex, Federica Laviosa: «Ha 15 milioni, ma dimezza l'assegno per la figlia per vendicarsi» (Di sabato 8 aprile 2023) Piero Chiambretti ha vinto la causa sull'assegno di mantenimento per la figlia dodicenne, Margherita, ottenendo il dimezzamento della quota (da 3mila a 1.500 euro mensili) da destinare alla ex... Leggi su leggo (Di sabato 8 aprile 2023) Pieroha vinto lasull'di mantenimento per ladodicenne, Margherita, ottenendo ilmento della quota (da 3mila a 1.500 euro mensili) da destinare alla ex...

