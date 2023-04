Chiamate indesiderate, ecco come bloccarle per sempre (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il telemarketing e le vendite aggressive sono da tempo un fastidio per gli utenti di smartphone. Tuttavia, bloccare le Chiamate indesiderate è facile, soprattutto grazie all’iniziativa ministeriale del Registro Pubblico delle Opposizioni, attiva dal 2022. Chiamate indesiderate: il Registro Pubblico delle Opposizioni può salvarci Le Chiamate indesiderate provengono principalmente da call center di compagnie telefoniche e aziende che offrono criptovalute, servizi e investimenti. Spesso, forniamo il consenso a tali Chiamate durante la registrazione su siti web senza nemmeno saperlo. Pertanto prestare attenzione ai dati condivisi può prevenire gran parte di queste. come bloccare le Chiamate indesiderate? È ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il telemarketing e le vendite aggressive sono da tempo un fastidio per gli utenti di smartphone. Tuttavia, bloccare leè facile, soprattutto grazie all’iniziativa ministeriale del Registro Pubblico delle Opposizioni, attiva dal 2022.: il Registro Pubblico delle Opposizioni può salvarci Leprovengono principalmente da call center di compagnie telefoniche e aziende che offrono criptovalute, servizi e investimenti. Spesso, forniamo il consenso a talidurante la registrazione su siti web senza nemmeno saperlo. Pertanto prestare attenzione ai dati condivisi può prevenire gran parte di queste.bloccare le? È ...

