Chi è Samuele Segreto: carriera, data di nascita, Amici 22 e Instagram

Samuele Segreto è nato il 23/07/2004 a Palermo, sotto il segno zodiacale del leone. Il suo profilo Instagram ufficiale è @samuSegreto. Il ballerino ha due fratelli a cui è estremamente legato. La sua passione per la danza è nata in tenera età. Samuele, infatti, da bambino si è avvicinato al mondo della danza guardando un suo amico ballare. Questa però non è l'unica sua passione, Samuele ha anche la passione per la recitazione e, nonostante la sua giovane età, ha già avuto l'occasione di recitare sia sul piccolo schermo che sul grande schermo.

Biografia Samuele Segreto: da ballerino ad attore

Samuele Segreto oltre ad essere un ballerino di talento è anche un attore professionista. Nonostante abbia solamente 18 anni, ...

