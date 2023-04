Chi è Isobel Kinnear di Amici 22? Età e Instagram (Di sabato 8 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla ballerina Isobel Kinnear di Amici 22 dalla biografia, alla vita privata fino alla carriera e Instagram. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 aprile 2023) Tutte le informazioni sulla ballerinadi22 dalla biografia, alla vita privata fino alla carriera e. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : GUANTO DI SFIDA della maestra Celentano e le luci del palco del Serale si tingono di rosso! Isobel o Maddalena, chi… - AmiciUfficiale : Terza puntata del Serale, terza partita, terzo guanto di sfida! Il vostro primo punto a chi lo dareste, Isobel o Ma… - airoldi_moira : @zenzola96 @HopeSlash @applefruit84 Comunque sia la categoria danza la vince Isobel due capito ormai per l uscita b… - Gaiasoleluna : RT @manuuxhs: anche la stampa è ai piedi di isobel chi come lei #amici22 - RaffaellaBenve5 : RT @rebemoriss_: Io rotta il cazzo di vedere isobel innalzata in questo modo, ritenuta intoccabile e già con la coppa in mano, stesso disco… -