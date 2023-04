Chi è Alessandro Parini, l’italiano ucciso nell’attentato a Tel Aviv (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiama Alessandro Parini l’avvocato italiano morto in un attentato sul lungomare di Tel Aviv. Aveva 35 anni ed era di Roma. Era appena arrivato in Israele insieme con alcuni amici per un viaggio di piacere. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’attentatore si è lanciato ad alta velocità sulla folla che passeggiava ed ha sparato. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiamal’avvocato italiano morto in un attentato sul lungomare di Tel. Aveva 35 anni ed era di Roma. Era appena arrivato in Israele insieme con alcuni amici per un viaggio di piacere. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’attentatore si è lanciato ad alta velocità sulla folla che passeggiava ed ha sparato. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il veterinario Alessandro De Guelmi: 'Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazz… - Corriere : Avvocato, 35 anni, amante dei viaggi: chi era Alessandro Parini - repubblica : Alessandro Parini, chi è l'italiano morto nell'attentato a Tel Aviv [di Marco Carta] - CesareCe : RT @Zziagenio78: Chi respira ha più probabilità di essere vivo Chi ha 3 anni ha più probabilità di non avere 80 anni Chi guarda Rete4 ha pi… - giacDomenico : Alessandro Parini, chi è la vittima italiana dell'attentato di Tel Aviv: era partito la mattina stessa per la vacan… -