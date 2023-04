Chelsea, il Psg torna su Ziyech (Di sabato 8 aprile 2023) Il Psg torna su Hakim Ziyech. L’attaccante del Chelsea sta vivendo una stagione difficile a Stamford Bridge, dove sia con Tuchel che con Potter non ha trovato spazio. Il suo contratto scade nel 2025 e, secondo quanto riportato da Football Insider, il club parigino è pronto a puntare sul marocchino classe 1993. I Blues sono disposti a cederlo per una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di sterline (tra i 23 e i 34 milioni di euro) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il Psgsu Hakim. L’attaccante delsta vivendo una stagione difficile a Stamford Bridge, dove sia con Tuchel che con Potter non ha trovato spazio. Il suo contratto scade nel 2025 e, secondo quanto riportato da Football Insider, il club parigino è pronto a puntare sul marocchino classe 1993. I Blues sono disposti a cederlo per una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di sterline (tra i 23 e i 34 milioni di euro) SportFace.

