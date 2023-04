Chelsea | idea Conte per la prossima stagione

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilha da poco richiamato Lampard e il finale disarà importante per capire se possa essere confermato, ma scatta anche l’Ilha da poco richiamato Lampard e il finale disarà importante per capire se possa essere confermato, ma scatta anche l’. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre ai vari nomi usciti in questi giorni ci sarebbe anche la suggestione dell’ex Totteneham e Inter. Per lui sarebbe un turno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Nuovo nome per la panchina del #Chelsea ?? - ETGazzetta : Al #Chelsea serve un sergente: idea Conte-bis per il prossimo anno #PremierLeague - dancherous : @MDolcinelli Ma ci sta da parte sua, ha voglia di rivalsa. Invece è impossibile capire il perché il Chelsea abbia p… - Milannews24_com : Chelsea, per la panchina c’è l’idea Conte: le ultime - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???@filippomricci: '#LuisEnrique al #Chelsea potrebbe andarci in estate. Sarebbe stato bellissimo vederlo esordire tra q… -

Ilha da poco richiamato Lampard e il finale di stagione sarà importante per capire se possa essere confermato, ma scatta anche l'Conte Ilha da poco richiamato Lampard e il finale di stagione sarà importante per capire se possa essere confermato, ma scatta anche l'Conte. Secondo quanto riportato da La ...Ha vinto, ha litigato, poi è andato via, come spesso gli capita. Ora potrebbe pure tornare. Dal 2016 al 2018 ilha conosciuto Antonio Conte in purezza: ne ha visto la capacità unica di trasformare una squadra, ha gioito per due storici trofei marchiati a fuoco dal tecnico italiano, poi però sono volati ...Ha un'chiara di cosa si aspetta, vedremo nei prossimi giorni come ci prepareremo, ora è difficile dire come ...

Al Chelsea serve un sergente: idea Conte-bis per il prossimo anno La Gazzetta dello Sport

Ha vinto, ha litigato, poi è andato via, come spesso gli capita. Ora potrebbe pure tornare. Dal 2016 al 2018 il Chelsea ha conosciuto Antonio Conte in purezza: ne ha visto la capacità unica di ...Il Chelsea ha da poco richiamato Lampard e il finale di stagione sarà importante per capire se possa essere confermato, ma scatta anche l’idea Conte Il Chelsea ha da poco richiamato Lampard e il final ...