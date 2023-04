Che Roma! Sbanca Torino e vola al terzo posto, l’Hellas torna in corsa per la salvezza (Di sabato 8 aprile 2023) La Roma non si è fatta per nulla condizionare dalle voci sull’inchiesta sul trasferimento dei calciatori, la squadra di Mourinho è scesa in campo nel match della 29ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivati tre punti importantissimi per la corsa Champions League. Colpo grosso dei giallorossi contro una squadra molto insidiosa e su un campo difficile, quello del Torino. Il solito protagonista è stato Paulo Dybala, il calciatore più forte della Roma. La squadra di Mourinho vola al terzo posto con 53 punti. Nell’altra partita vittoria 2-1 del Verona contro il Sassuolo, l’Hellas è a -4 dalla salvezza diretta. La cronaca Il Torino schiera Miranchuk alle spalle di Sanabria, striscione contro l’ex della partita Belotti. I giallorossi rispondono con ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 aprile 2023) La Roma non si è fatta per nulla condizionare dalle voci sull’inchiesta sul trasferimento dei calciatori, la squadra di Mourinho è scesa in campo nel match della 29ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivati tre punti importantissimi per laChampions League. Colpo grosso dei giallorossi contro una squadra molto insidiosa e su un campo difficile, quello del. Il solito protagonista è stato Paulo Dybala, il calciatore più forte della Roma. La squadra di Mourinhoalcon 53 punti. Nell’altra partita vittoria 2-1 del Verona contro il Sassuolo,è a -4 dalladiretta. La cronaca Ilschiera Miranchuk alle spalle di Sanabria, striscione contro l’ex della partita Belotti. I giallorossi rispondono con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Intanto in via Rasella a Roma, spunta un nuovo, meraviglioso, murale di Laika che le suona al tipo dei suonatori...… - dottorbarbieri : Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del… - vaticannews_it : ?? Per via del freddo intenso di questi giorni #PapaFrancesco seguirà la #ViaCrucis di questa sera da Casa Santa Mar… - FabioDc92 : @Max1969Av Se nn erro hanno anche la sfida con la Roma che è a 2 punti da loro ?? - MickOnsenta : Dopo 30 giornate di campionato stare sotto a questa Roma dovrebbe comportare l’esonero immediato dell’allenatore in… -