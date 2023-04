ChatGPT | misure OpenAi all’esame del Garante Privacy

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo lo stop in Italia, primo esame delle proposte fatte pervenire dalla società statunitense sul trattamento dei dati degli utenti, dopo lo stop del servizio in Italia ilper la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire dadopo l'incontro svoltosi mercoledì in video conferenza su. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l'esame delleproposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa.