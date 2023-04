(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –, dopo lo stop del servizio in Italia ilper la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire dadopo l’incontro svoltosi mercoledì in video conferenza su. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l’esame delleproposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPDP_IT : #ChatGPT Il #GarantePrivacy inizia l’esame degli misure proposte da #OpenAI - Mafara72 : RT @GPDP_IT: #ChatGPT Il #GarantePrivacy inizia l’esame degli misure proposte da #OpenAI - AdalucDe : RT @CIaudiaGiulia: +++ #ChatGPT & #GarantePrivacy Riunione straordinaria del collegio Garante oggi per valutare in un #primo #esame, le #… - robkapfas : RT @GPDP_IT: #ChatGPT Il #GarantePrivacy inizia l’esame degli misure proposte da #OpenAI - aspide_l : RT @GPDP_IT: #ChatGPT Il #GarantePrivacy inizia l’esame degli misure proposte da #OpenAI -

...primo esame dei due documenti fatti pervenire da OpenAI dopo l'incontro svoltosi mercoledì in video conferenza su. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l'esame delle...... rimproverandodi raccogliere e conservare i dati degli utenti per allenare i suoi algoritmi senza nessuna base legale. L'autorità ha chiesto a OpenAI di comunicare entro 20 giorni le..., per esempio, migliora grazie a un ulteriore addestramento sulle conversazioni delle ... Questeriducono al minimo la possibilità che i nostri modelli generino risposte che includono ...

ChatGPT, misure OpenAi all'esame del Garante Privacy Adnkronos

Ha fatto scalpore in Italia e non solo lo stop imposto dal nostro Garante per la privacy a ChatGPT (il primo provvedimento di questo tipo in assoluto al mondo) motivato dalla mancanza di informativa a ...(Adnkronos) – ChatGPT, dopo lo stop del servizio in Italia il Garante per la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito ogg ...