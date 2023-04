ChatGPT, il Garante inizia l'esame delle proposte di OpenAi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire da OpenAi dopo l'incontro svoltosi mercoledì in video conferenza. l Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l'esame delle misure proposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa privacy. Lo rende noto un comunicato del Garante. Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Ilper la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primodei due documenti fatti pervenire dadopo l'incontro svoltosi mercoledì in video conferenza. l Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l'misuredalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa privacy. Lo rende noto un comunicato del

