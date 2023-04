ChatGpt bloccato in Italia: ora torniamo a pensare con la nostra testa (Di sabato 8 aprile 2023) Uno dei temi più caldi nel settore del digitale è ChatGpt, un’intelligenza artificiale che dialoga con te come fosse una persona, impara dalle informazioni che gli fornisci e soprattutto sintetizza in modo efficace dati e concetti estrapolati dal web per fornirti risposte e soluzioni verosimili a problemi complessi. Su Google esegui delle ricerche generiche e speri di trovare singoli contenuti che possano darti una risposta. Su ChatGpt poni delle domande specifiche e lo strumento processa diversi contenuti per restituirti una risposta discorsiva, come te la darebbe un amico fidato e preparato sul tema. Come forse avrai visto, siamo stati il primo Paese europeo a bloccarlo. Il Garante della Privacy dice che ChatGpt tratta i dati in modo illecito. E per sicurezza ChatGpt è stato spento dall’azienda proprietaria, OpenAI. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Uno dei temi più caldi nel settore del digitale è, un’intelligenza artificiale che dialoga con te come fosse una persona, impara dalle informazioni che gli fornisci e soprattutto sintetizza in modo efficace dati e concetti estrapolati dal web per fornirti risposte e soluzioni verosimili a problemi complessi. Su Google esegui delle ricerche generiche e speri di trovare singoli contenuti che possano darti una risposta. Suponi delle domande specifiche e lo strumento processa diversi contenuti per restituirti una risposta discorsiva, come te la darebbe un amico fidato e preparato sul tema. Come forse avrai visto, siamo stati il primo Paese europeo a bloccarlo. Il Garante della Privacy dice chetratta i dati in modo illecito. E per sicurezzaè stato spento dall’azienda proprietaria, OpenAI. ...

