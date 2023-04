Charlene di Monaco incinta? Le curve non mentono (Di sabato 8 aprile 2023) Charlene di Monaco attira di nuovo tutte le attenzioni su di lei. La moglie del Principe Alberto non compariva in pubblico dalla sua ultima apparizione poco prima del Ballo delle Rose, al quale poi ha deciso di non partecipare. Ma al suo ritorno fa smuovere subito il gossip di una possibile gravidanza. Ecco cosa ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 8 aprile 2023)diattira di nuovo tutte le attenzioni su di lei. La moglie del Principe Alberto non compariva in pubblico dalla sua ultima apparizione poco prima del Ballo delle Rose, al quale poi ha deciso di non partecipare. Ma al suo ritorno fa smuovere subito il gossip di una possibile gravidanza. Ecco cosa ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cascinanotizie : Consolato del Principato di Monaco in festa. Renato Raimo direttore artistico Il 12 aprile a Firenze. Presenti il P… - VanityFairIt : Hanno ricordato Ranieri III di Monaco, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni - infoitcultura : Charlene di Monaco: su Instagram la prima foto di Victoire, la nuova Royal Baby - VanityFairIt : La principessa non solo è apparsa assieme a tutti i membri del clan reale, ma lo ha fatto anche in grandissimo stil… - magantone : @demelza72 nessuno che le spieghi che le palandrane non donano nemmeno a Charlene di Monaco, figuriamoci a una carc… -