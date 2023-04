Chanel Totti, parla l’ormai ex fidanzato della TikToker Martina De Vivo che aveva accusato entrambi di tradimento e svela come sono andate davvero le cose (Di sabato 8 aprile 2023) Di recente Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, è stata al centro di un gossip che ha fatto chiacchierare il web. Pochi giorni fa, infatti, la TikToker Martina De Vivo ha pubblicato un video sulla popolare piattaforma cinese e, rispondendo alla domanda di un utente, ha rivelato di essere stata tradita. Nello specifico, Martina ha dichiarato che il suo ex fidanzato nonché padre di sua figlia, Cristian Babalus, l’ha tradita con Chanel. “Con la bambina che non aveva neanche due mesi di vita – ha raccontato l’influencer romana – apro il telefono del mio fidanzato che ancora conviveva con me e trovo la chiamata di Chanel Totti“. La narrazione di ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 aprile 2023) Di recente, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco, è stata al centro di un gossip che ha fatto chiacchierare il web. Pochi giorni fa, infatti, laDeha pubblicato un video sulla popolare piattaforma cinese e, rispondendo alla domanda di un utente, ha rivelato di essere stata tradita. Nello specifico,ha dichiarato che il suo exnonché padre di sua figlia, Cristian Babalus, l’ha tradita con. “Con la bambina che nonneanche due mesi di vita – ha raccontato l’influencer romana – apro il telefono del mioche ancora conviveva con me e trovo la chiamata di“. La narrazione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Chanel Totti, parla l’ormai ex fidanzato della TikToker Martina De Vivo che aveva accusato entrambi di tradimento e… - occhio_notizie : Chanel Totti amante di un ragazzo impegnato? Risponde lui in difesa della ragazza, figlia di #IlaryBlasi e… - letterstohaz : Vabbè drama chanel totti, Martina Christian con aurora celli che difende la sua best ma tutti se la prendono con le… - lucesullepaure : Mi sto sfamando con il drama di chanel Totti :) - glooit : Chanel Totti smentisce le accuse di tradimento di Martina De Vivo leggi su Gloo -