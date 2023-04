Chanel Totti accusata di essere l'amante di un padre di famiglia: la figlia di Totti e Ilary rompe il silenzio (Di sabato 8 aprile 2023) Chanel Totti finisce al centro di numerosissime polemiche a causa della sua nuova frequentazione: accusata di aver distrutto una famiglia Da quando hanno annunciato la loro separazione, la conduttrice Ilary Blasi e Francesco Totti hanno chiesto massimo rispetto per i tre figli minorenni, Cristian, Chanel ed Isabel, che avevano il diritto di essere tutelati dalle dinamiche della fine di questo matrimonio e dall'intromissione continua della stampa. Ad aver catturato l'attenzione più di tutti tra i tre figli, è stata Chanel che ha iniziato ad essere attivissima sui social non solo esponendo la sua immagine e la sua vita di sempre, ma anche commentando alcune dinamiche legate alla ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 aprile 2023)finisce al centro di numerosissime polemiche a causa della sua nuova frequentazione:di aver distrutto unaDa quando hanno annunciato la loro separazione, la conduttriceBlasi e Francescohanno chiesto massimo rispetto per i tre figli minorenni, Cristian,ed Isabel, che avevano il diritto ditutelati dalle dinamiche della fine di questo matrimonio e dall'intromissione continua della stampa. Ad aver catturato l'attenzione più di tutti tra i tre figli, è statache ha iniziato adattivissima sui social non solo esponendo la sua immagine e la sua vita di sempre, ma anche commentando alcune dinamiche legate alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronacadiroma : Martina De Vivo Chanel Totti, la figlia del Pupone si difende dalle accuse - xannypeep : NON CHANEL TOTTI CHE FA I TIKTOK CON LE CANZONI DI NDG - qifshaRopt_real : RT @caleriserva: Ma chanel Totti che dovrebbe avere i geni di Totti e ilari blasi come cazzo fa a essere così brutta - caleriserva : Ma chanel Totti che dovrebbe avere i geni di Totti e ilari blasi come cazzo fa a essere così brutta -