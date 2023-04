Challenger Murcia 2023, Matteo Arnaldi in Finale sulla terra rossa spagnola! (Di sabato 8 aprile 2023) Prosegue il percorso vincente di Matteo Arnaldi nel Challenger di Murcia (Spagna). Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz, presente in loco per riprendere gli allenamenti dopo aver dato forfait per il torneo di Montecarlo, l’azzurro (n.116 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (4) 6-4 l’argentino Marco Trungelliti in 2 ore di gioco. Una prestazione di grande solidità dell’italiano, bravo a interpretare alla perfezione i momenti decisivi del confronto. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza del tennis nostrano, ovvero il croato Borna Gojo, spauracchio nella Coppa Davis 2021 tra le fila croate, a segno per 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4 contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz. Nel primo set Arnaldi comincia bene, ottenendo il break nel quarto game e andando in maniera perentoria sul 4-1. Nel momento in cui è il momento ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Prosegue il percorso vincente dineldi(Spagna). Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz, presente in loco per riprendere gli allenamenti dopo aver dato forfait per il torneo di Montecarlo, l’azzurro (n.116 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (4) 6-4 l’argentino Marco Trungelliti in 2 ore di gioco. Una prestazione di grande solidità dell’italiano, bravo a interpretare alla perfezione i momenti decisivi del confronto. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza del tennis nostrano, ovvero il croato Borna Gojo, spauracchio nella Coppa Davis 2021 tra le fila croate, a segno per 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4 contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz. Nel primo setcomincia bene, ottenendo il break nel quarto game e andando in maniera perentoria sul 4-1. Nel momento in cui è il momento ...

