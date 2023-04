Cerca il fratello per anni, poi lo trova grazie a The Voice Senior: “Quando ho visto Mario in tv e ho sentito la sua storia non ci potevo credere” (Di sabato 8 aprile 2023) Ha passato decenni accompagnato dalla nostalgia per quel fratellastro uscito dalla sua vita, sognando di poterlo abbracciare. A far coronare quel sogno, cullato a lungo dall’86enne riminese Bruno Foti, è stata, inaspettatamente – come riporta il Resto del Carlino Rimini – una trasmissione televisiva: The Voice Senior, in onda su Rai 1. Seduto in poltrona, nelle scorse settimane, Foti, ha visto il fratello, Mario Audi, 83 anni comparire sullo schermo e interpretare una canzone di Frank Sinatra. Un vero e proprio colpo di scena, dopo il tanto tempo trascorso e i diversi tentativi di riannodare un legame che sembrava cancellato da anni di silenzio. Invece i due, figli dello stesso padre, sono riusciti a incontrarsi, anche in televisione partecipando alla trasmissione I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Ha passato decenni accompagnato dalla nostalgia per quel fratellastro uscito dalla sua vita, sognando di poterlo abbracciare. A far coronare quel sogno, cullato a lungo dall’86enne riminese Bruno Foti, è stata, inaspettatamente – come riporta il Resto del Carlino Rimini – una trasmissione televisiva: The, in onda su Rai 1. Seduto in poltrona, nelle scorse settimane, Foti, hailAudi, 83comparire sullo schermo e interpretare una canzone di Frank Sinatra. Un vero e proprio colpo di scena, dopo il tanto tempo trascorso e i diversi tentativi di riannodare un legame che sembrava cancellato dadi silenzio. Invece i due, figli dello stesso padre, sono riusciti a incontrarsi, anche in televisione partecipando alla trasmissione I ...

