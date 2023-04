Centro cambio sesso in Veneto,'prestazioni previste nei Lea' (Di sabato 8 aprile 2023) Risponde alle polemiche che da settimane si concentrano sul nuovo Centro pubblico per la disforia di genere (il cambio di sesso) in Veneto il direttore generale dell'azienda sanitaria di Padova, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Risponde alle polemiche che da settimane si concentrano sul nuovopubblico per la disforia di genere (ildi) inil direttore generale dell'azienda sanitaria di Padova, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Centro cambio sesso in Veneto,'prestazioni previste nei Lea' leggi su Gloo - mjbachao : RT @eossupportit: Amiamo il tuo supporto in cambio ofriamo?? ?? Supporto LIVE 24 su 24, 7 su 7 ??Prevenzione/avvisi di truffe ??HowTo Guide +… - jaxccq : RT @eossupportit: Amiamo il tuo supporto in cambio ofriamo?? ?? Supporto LIVE 24 su 24, 7 su 7 ??Prevenzione/avvisi di truffe ??HowTo Guide +… - Chucho94523220 : RT @eossupportit: Amiamo il tuo supporto in cambio ofriamo?? ?? Supporto LIVE 24 su 24, 7 su 7 ??Prevenzione/avvisi di truffe ??HowTo Guide +… - ak4017967 : RT @eossupportit: Amiamo il tuo supporto in cambio ofriamo?? ?? Supporto LIVE 24 su 24, 7 su 7 ??Prevenzione/avvisi di truffe ??HowTo Guide +… -