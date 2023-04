Cecchinato-Kecmanovic oggi in tv, ATP Estoril 2023: orario, programma, streaming (Di sabato 8 aprile 2023) L’Estádio Millennium dell’Estoril, in Portogallo, oggi, sabato 8 aprile, vedrà protagonista l’azzurro Marco Cecchinato, che nella prima semifinale del torneo di singolare affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 6, nel secondo incontro dalle 14.00 ora italiana, che si giocherà comunque non prima delle 16.00. LA DIRETTA LIVE DI Cecchinato-Kecmanovic NON PRIMA DELLE ORE 16.00 La sfida Cecchinato-Kecmanovic del torneo ATP Estoril 2023 verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo lusitano. Sorteggio ATP Montecarlo 2023 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) L’Estádio Millennium dell’, in Portogallo,, sabato 8 aprile, vedrà protagonista l’azzurro Marco, che nella prima semifinale del torneo di singolare affronterà il serbo Miomir, testa di serie numero 6, nel secondo incontro dalle 14.00 ora italiana, che si giocherà comunque non prima delle 16.00. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE ORE 16.00 La sfidadel torneo ATPverrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo lusitano. Sorteggio ATP Montecarlo...

