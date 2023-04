Cecchinato-Kecmanovic, ATP Estoril semifinale: ultime e diretta TV (Di sabato 8 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 16, all’Estadio Millenium, si gioca la prima semifinale dell’ATP di Estoril con Cecchinato che si prepara ad affrontare Kecmanovic. In palio c’è un posto in finale contro il vincente del match delle 17.20, ovvero uno tra Ruud e Halys. Andiamo dunque a scoprire le ultime e dove vedere in diretta televisiva Cecchinato-Kecmanovic. Cecchinato-Kecmanovic, le ultime sul match Photo Credit: via Twitter, @federtennisAnche l’ATP di Estoril si prepara a volgere alla conclusione e comunque vada a finire, si potrà dire di aver visto un Marco Cecchinato in grandissimo spolvero e autore di un gran torneo. L’italiano, come anticipato, questo pomeriggio si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 16, all’Estadio Millenium, si gioca la primadell’ATP diconche si prepara ad affrontare. In palio c’è un posto in finale contro il vincente del match delle 17.20, ovvero uno tra Ruud e Halys. Andiamo dunque a scoprire lee dove vedere intelevisiva, lesul match Photo Credit: via Twitter, @federtennisAnche l’ATP disi prepara a volgere alla conclusione e comunque vada a finire, si potrà dire di aver visto un Marcoin grandissimo spolvero e autore di un gran torneo. L’italiano, come anticipato, questo pomeriggio si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilicaM84932667 : RT @EstorilOpen: Semifinals are set: [1] Casper Ruud vs. Quentin Halys Marco Cecchinato vs. [6] Miomir Kecmanovic - TuttocalcioS : PROVACI ANCORA! Alle 16, all'#ATPEstoril, un Marco #Cecchinato ???? in grande spolvero va a caccia della sua sesta fi… - federtennis : Marco #Cecchinato va a caccia di un posto in finale all'#EstorilOpen: alle 16:00 su @SuperTennisTv il match contro… - zazoomblog : Estoril: Cecchinato - Kecmanovic vale un posto in finale (live alle 16 in tv) - #Estoril: #Cecchinato #Kecmanovic… - DobrescuJan : RT @EstorilOpen: Semifinals are set: [1] Casper Ruud vs. Quentin Halys Marco Cecchinato vs. [6] Miomir Kecmanovic -