«C’è un cobra a bordo, dobbiamo atterrare», cos’è successo in volo dopo l’annuncio del pilota (Di sabato 8 aprile 2023) Rudolph Erasmus, pilota sudafricano, non sapeva di avere a bordo un “passeggero” indesiderato quando si è imbarcato sul suo Beechcraft Baron 58. L’uomo era al comando di un volo privato per portare quattro passeggeri a Pretoria, quando si è accorto di un grosso serpente che strisciava sotto il sedile. E non un serpente qualsiasi: un esemplare di cobra del Sudafrica (Naja nivea), una delle specie più velenose e aggressive dell’intero continente. «Ho avvertito una strana sensazione di freddo, come se qualcosa stesse strisciando sulla mia camicia. Quando mi sono girato a sinistra e ho guardato in basso, ho visto il cobra che ritraeva la testa sotto il sedile», ha raccontato Erasmus alla Bbc. A quel punto, il pilota sudafricano è riuscito a fare la cosa più difficile di tutte: mantenere ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Rudolph Erasmus,sudafricano, non sapeva di avere aun “passeggero” indesiderato quando si è imbarcato sul suo Beechcraft Baron 58. L’uomo era al comando di unprivato per portare quattro passeggeri a Pretoria, quando si è accorto di un grosso serpente che strisciava sotto il sedile. E non un serpente qualsiasi: un esemplare didel Sudafrica (Naja nivea), una delle specie più velenose e aggressive dell’intero continente. «Ho avvertito una strana sensazione di freddo, come se qualcosa stesse strisciando sulla mia camicia. Quando mi sono girato a sinistra e ho guardato in basso, ho visto ilche ritraeva la testa sotto il sedile», ha raccontato Erasmus alla Bbc. A quel punto, ilsudafricano è riuscito a fare la cosa più difficile di tutte: mantenere ...

