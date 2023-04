Ccnl per i dipendenti bancari. I sindacati: aumento di 435 euro e orario 35 ore (Di sabato 8 aprile 2023) Si pensa al nuovo accordo dopo che il vecchio contratto è scaduto. I sindacati dei bancari chiedono un aumento del compenso mensile e 35 ore settimanali Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Si pensa al nuovo accordo dopo che il vecchio contratto è scaduto. Ideichiedono undel compenso mensile e 35 ore settimanali

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Il ministro del Turismo Santanché propone più soldi per i giovani che lavorano nel weekend, così da incentivarli.… - VinceLauri : Per la serie: #ipocrisia portami via. La #CGIL si mette in prima linea nella difesa della Carta Costituzionale. Sal… - StefaniaNegri6 : RT @MicheTiraboschi: Osservatorio @ADAPT_Rel_Ind #fareContrattazione: chiuso oggi - e pronto per la stampa - il IX rapporto @ADAPTland sul… - maxgreco : RT @Chiappuz: Nei “tavoli” di discussione così cari alla trimurti si parla, da anni, di rappresentanza e dell’importanza della contrattazio… - lalitapetila : RT @Chiappuz: Nei “tavoli” di discussione così cari alla trimurti si parla, da anni, di rappresentanza e dell’importanza della contrattazio… -