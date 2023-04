Catania, uomo si barrica da solo in casa e spara in strada (Di sabato 8 aprile 2023) A Catania, nel quartiere di Librino, un uomo di 33 anni si è barricato da solo in casa esplodendo diversi colpi di pistola in strada, senza colpire nessuno. Sul posto, in viale San Teodoro, sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) A, nel quartiere di Librino, undi 33 anni si èto dainesplodendo diversi colpi di pistola in, senza colpire nessuno. Sul posto, in viale San Teodoro, sono ...

