Catania, uomo si barrica da solo in casa e spara in strada (Di sabato 8 aprile 2023) Catania , 08 apr. - (Adnkronos) - A Catania, nel quartiere di Librino, un uomo di 33 anni si è barricato da solo in casa esplodendo diversi colpi di pistola in strada, senza colpire nessuno. Sul posto, in viale San Teodoro, sono presenti agenti delle volanti della questura e personale della squadra mobile. La strada è stata bloccata al traffico ed è in arrivo un mediatore della polizia. L'uomo, in passato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, è da solo. Secondo fonti investigative il suo stato sarebbe alterato. Per la negoziazione è stato richiesto l'intervento di agenti specializzati provenienti da Palermo.

