Catania, si è arreso l’uomo che aveva sparato in strada e si era barricato in casa (Di sabato 8 aprile 2023) Si è arreso alla polizia l’uomo 33enne che si era barricato in casa dopo aver esploso dei colpi di pistola in strada a Catania, senza ferire nessuno. Concetto Trippa si era chiuso nel suo appartamento al 12esimo piano di una palazzina in viale San Teodoro, nel rione Librino. l’uomo temeva era in condizioni psicofisiche alterate. Parlando con la madre al telefono aveva detto che qualcuno lo aveva avvelenato, cedendogli una partita di droga tagliata male. Si è consegnato alle forze dell’ordine dopo avere parlato con dei negoziatori: sul posto, nel pomeriggio, sono arrivati agenti delle volanti della questura, personale della Squadra mobile e un mediatore della polizia. Per la negoziazione è stato richiesto l'intervento di agenti ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 aprile 2023) Si èalla polizia33enne che si eraindopo aver esploso dei colpi di pistola in, senza ferire nessuno. Concetto Trippa si era chiuso nel suo appartamento al 12esimo piano di una palazzina in viale San Teodoro, nel rione Librino.temeva era in condizioni psicofisiche alterate. Parlando con la madre al telefonodetto che qualcuno loavvelenato, cedendogli una partita di droga tagliata male. Si è consegnato alle forze dell’ordine dopo avere parlato con dei negoziatori: sul posto, nel pomeriggio, sono arrivati agenti delle volanti della questura, personale della Squadra mobile e un mediatore della polizia. Per la negoziazione è stato richiesto l'intervento di agenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dbgiovanna : RT @Agenzia_Ansa: Si è arreso alla polizia il 33enne che si era barricato in casa e aveva esploso colpi di pistola a Catania. L'uomo si è c… - infoitinterno : Catania, si è arreso il 33enne armato che si è barricato in casa e ha sparato in strada - infoitinterno : Catania, barricato in casa per ore si è arreso alla polizia - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Si è arreso alla polizia il 33enne che si era barricato in casa e aveva esploso colpi di pistola a Catania. L'uomo si è c… - Agenzia_Ansa : Si è arreso alla polizia il 33enne che si era barricato in casa e aveva esploso colpi di pistola a Catania. L'uomo… -