Catania, 33enne si barrica in casa e inizia a sparare in strada: “Mi hanno avvelenato con droga tagliata male”. Poi si arrende (Di sabato 8 aprile 2023) Si è arreso dopo diverse ore dopo essersi barricato in casa e aver aperto il fuoco puntando la canna della sua arma verso la strada. Per tutto il pomeriggio le forze dell’ordine hanno bloccato al traffico viale San Teodoro, a Catania, dopo che un 33enne si è trincerato tra le mura della sua abitazione al 12esimo piano e ha iniziato a sparare con la propria pistola alla cieca, in strada, nel popoloso rione Librino. Il 33enne, che non ha colpito alcun passante, in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo ore di contrattazioni tra l’uomo e i mediatori della polizia, l’uomo ha deciso di arrendersi. Il 33enne, descritto come in uno stato di forte disagio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Si è arreso dopo diverse ore dopo essersito ine aver aperto il fuoco puntando la canna della sua arma verso la. Per tutto il pomeriggio le forze dell’ordinebloccato al traffico viale San Teodoro, a, dopo che unsi è trincerato tra le mura della sua abitazione al 12esimo piano e hato acon la propria pistola alla cieca, in, nel popoloso rione Librino. Il, che non ha colpito alcun passante, in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo ore di contrattazioni tra l’uomo e i mediatori della polizia, l’uomo ha deciso dirsi. Il, descritto come in uno stato di forte disagio ...

