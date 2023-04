Castel San Giorgio, bomba carta sotto casa della sindaca Lanzara (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bomba carta nella notte appena trascorsa è stata fatta esplodere davanti all’abitazione della sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara. Stanotte, dopo l’1.30 circa, un forte boato è stato udito in via Pietro Ferrentino dove si trova un edificio su tre piani nel quale vive la prima cittadina. Non si sino registrati feriti ma danni evidenti all’atrio sfondato dall’esplosione. Sul posto i carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio. L’elemento che rende più inquietante l’episodio è la stretta analogia con un analogo attentato avvenuto ieri contro l’abitazione del sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. Stesso orario, stessa dinamica ed i rilievi dei carabinieri stanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnanella notte appena trascorsa è stata fatta esplodere davanti all’abitazionediSanPaola. Stanotte, dopo l’1.30 circa, un forte boato è stato udito in via Pietro Ferrentino dove si trova un edificio su tre piani nel quale vive la prima cittadina. Non si sino registrati feriti ma danni evidenti all’atrio sfondato dall’esplosione. Sul posto i carabinieriStazione diSan. L’elemento che rende più inquietante l’episodio è la stretta analogia con un analogo attentato avvenuto ieri contro l’abitazione del sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. Stesso orario, stessa dinamica ed i rilievi dei carabinieri stanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Castel San Giorgio, esplode bomba carta davanti casa del sindaco #CastelSanGiorgio - AgenPolitica : CASTEL SAN GIORGIO. BOMBA CARTA NEI PRESSI DELL’ABITAZIONE DEL SINDACO PAOLA LANZARA - radioalfa : Bombarolo ancora in azione contro un sindaco, bomba carta davanti all'abitazione della sindaca di Castel San Giorgi… - GiovannaDiTroia : RT @Beate15590154: La moda anni '60 in mostra a Roma con 'The Sweet Sixties'- La Swinging London, la minigonna di Mary Quant, le visioni da… - Piacenza_Online : Alla Pievetta di Castel San Giovanni recuperata auto in Po. La vettura sarebbe stata rubata in Lombardia e successi… -